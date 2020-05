El CELS se había presentado pidiendo apelar la presentación de Usina de Justicia, que tuvo el aval de un juez de primera instancia. Pero la Cámara de Apelaciones rechazó el planteo diciendo que esa agrupación -una organización que cuestiona “las políticas de encarcelamiento como ámbitos de violación de los derechos humano”- no tiene facultades para recurrir en un amparo donde no es parte. En esa resolución, los jueces ordenaron notificar lo resuelto a la Cámara de Casación, pero destacan que el representante del Ministerio Público no apeló el fallo dictado en primera instancia por lo que la resolución quedó firme.