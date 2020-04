"Acá es así. Tenemos cortadas las visitas. Es cierto. Yo estoy en una celda con otro compañero. Nuestro sistema de prisión es estricto. Salimos al patio y nada más. No tenemos contacto con nadie. Los penitenciarios nos miran de lejos y con barbijo cuando estamos afuera. Es difícil que entre el virus acá porque estamos todo el día encerrados, es un penal de máxima seguridad. Pero cuando vos pedís que te llevan al médico porque te duele algo no te dan ni bola, es la verdad. Te dan ibuprofeno y a tu celda, chau. Encima te revisan de lejos. Está todo bien, pero lo que dicen no es del todo cierto. Si llega a entrar el virus acá nos morimos todos, corta.”, le contó un preso a Infobae alojado en la Unidad N°30 de General Alvear, que evito dar su nombre.