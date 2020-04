Ocurrió en agosto de 2012. Arakaki se había separado de su ex mujer apenas tres semanas antes. Tuvo tres hijas con ella. El fin de semana previo al crimen, Arakaki pasó a buscar a sus tres hijas menores a la casa de su ex en la zona de Villa Zagala, partido de San Martín, lindera a Vicente López. Las llevó a su casa en Martínez, a bordo de un remise. Arakaki regresó con ellas en auto el domingo por la noche, para llevarlas de vuelta con su madre, pero la menor, Milagros, no mostraba señales de vida.