El juez ordenó la excavación en la zona donde había desniveles en la tierra y finalmente se encontró parte del cuerpo de Maria Solange. “A simple vista los médicos no pudieron determinar la causa de muerte por eso estamos esperando los resultados de la autopsia. Lo que sí pudimos confirmar es que el cadáver fue descuartizado y que no pudimos hallar el cuerpo completo. Faltan partes con las que no pudimos dar”, señalan desde los tribunales misioneros.