Iañez aseguró que trabajan para saber primero si fue Galante el que mandó los mensajes y si efectivamente salieron desde la cárcel. “Esta investigación recién está comenzando. Por eso vamos a impulsar una denuncia de violación de la perimetral en contra del ex en la UFI 4 para que que se avance en ese sentido y podamos establecer si la llamada salió de esa unidad penitenciara. El teléfono pudo haber sido prestado, lo tenía de antes. No sabemos. Ana asegura que es su ex y nosotros no tenemos por qué no creerle. La vamos a acompañar como lo hemos hecho desde el principio de todo esto”, adelantó la directora del área a este medio.