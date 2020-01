El horror que padece Ana desde 2017, cuando conoció a Galante en San Martín, parece interminable. Después de luchar en la Justicia para que accionaran contra su ex, el 2 de enero pasado recibió un llamado en el que le avisaban que el juicio oral contra Galante se adelantaba del 17 de marzo para el próximo 4 de febrero, apenas terminada la feria judicial. “Esto ya me hizo ruido porque no entendía el motivo de que cambiaran la fecha. Por eso, esta semana, cuando fui con uno de mis abogados, el doctor Jorge Irineo, nos enteramos que además el defensor público pidió el abreviado. Sobre esto no nos notificaron y lo supimos ahí. Es una locura porque de haber sido así, podría quedar quedar libre cuanto antes, ya que está preso desde 2018”, lamentó Rinaldi.