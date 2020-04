El sábado de su desaparición, Camila debía ir al banco para cobrar la Asignación Universal por Hijo pero no se produjeron movimiento en su cuenta. Además de que no le funcionaba bien, su última conexión en WhatsApp había sido a las 23.19 horas del viernes, cuando había cenado, según confirmaron sus familiares a este medio, con su ex y una amiga.