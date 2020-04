El nuevo rumbo del expediente no sorprende, ya que no es la primera vez que se los nombra a los dos sospechosos desde que se dio a conocer la desaparición de Camila. Claudia Sánchez, la mamá de la joven, declaró ante la Comisaría 1° de Moreno donde hizo la denuncia y luego en un reportaje que brindó a este medio, que su hija fue vista por última vez el pasado 4 de abril a las 6 de la mañana cuando se dirigía en colectivo al centro de Moreno y que las últimas personas que habían estado con ella fueron una vecina, y justamente su actual pareja y el ex marido.