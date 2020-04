En el primer punto, Tomei adujo que Corbo, uno de los amigos de Fernando, declaró primero que no podía reconocer a los agresores de Báez Sosa. Y que luego -por teléfono-, se lo terminó convocando para la rueda de reconocimiento, algo que toma como una irregularidad. El segundo punto que cuestionó la defensa de los rugbiers fue el acta de declaración testimonial de Tomás Bidonde, que reconoció a nueve agresores. En su escrito, señala que la misma no está firmada por dos de las personas que estuvieron presentes en la misma: la fiscal Verónica Zamboni y el doctor Fabián Améndola. En tercero, Tomei señaló que no les leyeron las causas de la detención a los acusados conforme la ley.