Otro de los casos que tomaron notoriedad pública se dio en la localidad cordobesa de Alejandro Roca. Un hombre, según pudo saber Infobae, arribó al país desde Estados Unidos y salía de su casa y no cumplía con la imposición decretada. Los vecinos comenzaron a tener pánico de que estuviera infectado por el COVID-19 y se organizaron para poner un freno a sus salidas. Primero le dijeron que por favor se encerrara, pero el hombre no hizo caso. Después le acercaron la inquietud a la comisaría local y fue intimidado de manera informal, según relataron, y el hombre persistía en no cumplir el aislamiento.