El periodista local Carlos Monroy cubrió el caso de Yamil Mercado para FM La Perla y se asombró del ensañamiento, de la violencia desmedida. “Esto se desató por un quilombo familiar, tanto los Rojano como los Mercado no estaban asociados al delito y eso sacudió a la comunidad -dice, en diálogo con Infobae- porque además eran comerciantes y tenían roce social. El pueblo se dividió, porque acá todos nos conocemos y el que no es conocido de uno, es conocido de otro. Fue un hecho doloroso, una familia quedó destruida. Y el crimen fue antes y un después, no es casual que después de lo de Yamil hayan ocurrido otros homicidios, como el de Nicolás Vega, apuñalado por un joven en 2018, y Humberto Saracho, muerto a golpes en mayo de 2019”.