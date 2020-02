Es así, el femicida de Carolina Alo no podrá ver ni acercarse a sus hijas de once años , dos mellizas que tuvo con una mujer de Tigre que conoció y luego amenazó. Así lo dispuso en la mañana de hoy la jueza civil Silvia Celina Sendra, titular del Juzgado de Familia Nº 2 de San Isidro. La magistrada tiene en su poder un expediente creado a partir de los pedidos de Tablado de revincularse con las niñas, algo que psiquiatras recomendaron recientemente que no hiciera tras nuevas pericias. La magistrada le impuso una perimetral de 300 metros que le impedirá acercarse a Roxana, su ex esposa, y a sus hijas mellizas de 10 años.