Si bien la víctima estaba seguro de la estafa no se animaba a denunciarlo porque Corona era el marido de su hija y el padre de sus dos únicos nietos, de 1 y 2 años por aquel entonces. Aún así dejaron de verse y Roberto no podía ni acercarse a sus nietos. “Es un estúpido, no puede matar a nadie”, le decía a sus hijas cada vez que Corona lo amenazaba. “Decile a tu papá que deje de ensuciarme porque el que va a terminar preso es él, voy a llevar todo a la Justicia. Que no se meta conmigo” , le había dicho Corona en un mensaje de voz que le envió a Giselle, su cuñada, previo a asesinar a su suegro.