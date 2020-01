Se conoció un audio de Lucas Pertossi, primo de Ciro Pertossi, acusado como coautor. En el mismo dice: “Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar” . Y además, “cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo” y “me duele lo que pasó, arruinar a una familia. Me hago cargo porque estuve”.