Para ese momento la conductora y sus dos hijos mayores había logrado escapar. La amiga, en cambio, seguía dentro de la camioneta y con el bebé de menos de un año en los brazos. “Yo me quería bajar pero no podía abrir la puerta. Uno de los personajes estos me apuntó en la pierna y me decía que me bajara, pero no podía. Finalmente, el otro abrió la puerta y pude bajarme. Después se fueron”, agregó la mujer. Hasta el momento el auto no se pudo recuperar.