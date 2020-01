Lo que aún no queda claro es dónde estuvo Exequiel todo este tiempo que se lo estuvo buscando. “También vamos a investigar si alguien lo ayudo a ocultarse”, dicen las fuentes consultadas. Si bien la investigación aún está abierta y se seguirán recolectando pruebas, por el momento no surgió ningún dato que indique que participó alguna otra persona en los asesinatos. Eso pensaban en un principio los investigadores, pero por el momento no hay indicios.