De vuelta a la búsqueda, los investigadores confían en que no tardarán mucho en encontrarlo. Es que, según comentan, no tendría medios económicos para mantenerse en la clandestinidad. Será fundamental el rastreo de su teléfono celular mediante el impacto en las antenas de la zona para saber qué camino tomó para escaparse de la casa. Una vez que sea ubicado el fiscal deberá decidir en base a las pruebas recolectadas si fue o no el asesino.