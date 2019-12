Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad del edificio y es tal cual el relato de la víctima. En las imágenes se observa que el delincuente se tornó nervioso al ver que la puerta del edificio se cerró y quedó atrapado. “Yo le dije que que se quedara tranquilo, que le iba a abrir. Cuando salió vio que en la cuadra había un montón de policías y ahí me dijo que me entrara de vuelta porque o si no me disparaba. Estoy seguro que si me resistía me mataba. Son tipos que no les importa nada”, agregó el hombre.