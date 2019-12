Su status diplomático causó una confusión: Vega Ibarra pasó la noche bajo arresto en el Escuadrón N°20 de Gendarmería en Orán, no en una celda, sino en el casino de oficiales, ya que no se sabía si era diplomático o no. Se identificó como cónsul cuando lo frenó Gendarmería, hasta presentó una credencial del Estado argentino que convalidaba su status, había asumido en el cargo a comienzos de año, un dato que había repercutido Durante su noche en el casino, Vega Ibarra, ingeniero petrolero según él mismo, se negó a comer.