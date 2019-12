Las víctimas son padre e hijo, ambos de nacionalidad inglesa, de 50 y 28 años respectivamente. Si bien aún no trascendieron sus nombres (hasta que la familia no dé la autorización correspondiente no se difundirán), con el correr de las horas comenzaron a conocerse más datos. Según pudo saber Infobae, los turistas vinieron a la Argentina de vacaciones y estaban acompañados -al menos- por la mujer del fallecido y la pareja del herido.