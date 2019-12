"Luego sale un hombre de sobretodo, me abraza y me empieza a sacar. “Pasó una tragedia”, me dice. Le pregunté qué tipo de tragedia. No se animó a decirme nada. Me di cuenta de que algo había pasado con Carolina, pero nadie me lo decía. Después escuché que un perito dijo: “Conté hasta 80 y no pude contar más”. “¿80 qué?”, le pregunté. Me pidió perdón, no sabía dónde meterse. Terminé viendo todas las fotos del día del horror. Viví esa pesadilla y cargo esa mochila hasta hoy”, continuó Edgardo.