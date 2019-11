Cecilia, mamá de dos ex alumnos del instituto Próvolo y denunciante de la causa, aseguró a Infobae antes de la decisión del Tribunal: “Esto es el comienzo de algo y estamos esperando que a partir de hoy se abran puertas que se fueron cerrando durante todos estos años. No sólo en el caso Próvolo, sino en todos los hechos de abuso. Esperamos una condena ejemplar, hay mucha gente que espera lo mismo para lo que se viene. Anoche no dormimos casi nada. Nos juntamos varios padres. Tenemos que estar bien, somos el canal de contención de nuestros hijos. Pero por ahí nos sentimos ansiosas. Queremos que hoy se haga justicia. Y que le dé la tranquilidad a los chicos de que hay justicia. Mi hija hoy tiene 25 años y no está viviendo en Mendoza, pero está viviendo este momento a la distancia. No quiso venir a la sentencia, no hubo forma de convencerla. Pero a la vez es su forma de cerrar toda esa etapa".