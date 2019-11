Francisco, el hermano de la víctima, también habló de la relación violenta que mantuvieron Teresa y su ex. “Unas amigas me dijeron que ya la había amenazado, por eso tenía la restricción perimetral”, dijo el hombre a TN. “Vas a volver conmigo y me la vas a pagar”, era las frases con las que el ahora fugitivo buscaba atemorizar a la mujer, de acuerdo con lo que dijo Francisco. “Cada vez que mi hermana lo veía, corría, se iba a otro lado. Estaba aterrorizada”, reveló Acosta. “Los vecinos me dijeron que siempre andaba armado. Si tenía una perimetral, ¿por qué no lo detuvieron”, se preguntó el hermano de la víctima. “No la mató de milagro. Mi hermana está jodida, hay que rezar”, cerró.