El femicida, que en 2016 compartía en su perfil de Facebook la imagen del #NiUnaMenos, todavía no fue indagado. Basra y Salinas enfrentaban tiempos duros a nivel económico, no había ningún lujo en el departamento: Salinas arrastraba varias deudas a su nombre, trabajaba en una empresa gastronómica que le daba obra social pero no le pagaba todos sus aportes, cobraba una Asignación por sus hijos. Basra no tenía trabajo en blanco hace más de tres años, su último empleo registrado fue en una firma importadora en 2016.