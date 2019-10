“Le preguntaría por qué no me dejó realizar la maniobra. No todos los taxistas son iguales. Más en Avenida Corrientes. Hay taxistas que te dejan pasar, otros no quieren perder la cadena de uno detrás del otro. Yo quiero cuidar mi trabajo, que es lo principal. Si uno sale a romper taxis, la empresa me llamaría la atención. Primero me suspenderían y después me echarían”, relató el colectivero.