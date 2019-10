Infobae preguntó a Alberto si le habían ofrecido custodia policial, dado que no se veía a ningún agente en el lugar. “No pedí ni me ofrecieron pero la verdad es que lo necesitamos”, contesta. En ningún momento Alberto se mostró abatido. “Desde que me desperté por el incendio no hago otra cosa que tratar de recuperar algo. ¿Ven aquel chapón?”, dice mientras señala un cartel de unos dos metros por tres): “Lo voy a poner de techo”.