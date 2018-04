-Hace 18 años que trabajo en la basura y nunca me había pasado nada. Pero esta vez, no sé si fue por los perros, pero algo me agarré en la mugre que me salieron unos forúnculos en los abdominales. Como treinta en total, pero dos que tenía en los abdominales casi me cuestan la vida. Me llevaron al Ramos Mejía, me tuvieron 17 horas con suero y me fui de ahí todo doblado. No podía ni caminar derecho.