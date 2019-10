“Entiendo que de haber estado verdaderamente preocupadas por la salud del oficial probablemente éstas hubieran atinado a socorrerlo de manera inmediata, situación que evidentemente, no sucede (...) En suma a ello, resulta insoslayable valorar el audio y las transcripciones relativas a las modulaciones efectuadas en dicha circunstancia por parte de la Inspector Manzanelli, pues de las mismas surge que la nombrada solicitó colaboración del SAME en reiteradas oportunidades –únicamente- respecto a Pérez, haciendo caso omiso a las preguntas efectuadas por personal del comando, quien –insistentemente- requiere que indique el estado y tipo de lesiones que presentaba Romano. A lo que Manzanelli responde que si bien el agresor se hallaba herido, lo que importaba era el personal policial; circunstancias que –a su vez- se contraponen con lo declarado, en cuanto afirmó que no efectuó modulación alguna”.