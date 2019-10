-Ana, no sé qué hacer con tu hija. Ella quiere salir todos los días de joda. Y yo estoy para otras cosas, para pensar un futuro. Yo cómo me manejo, a veces tengo suerte. A veces, no. Es así. Nunca tuve oportunidad de hablar bien con vos de mis cosas para que veas cómo me manejaba. Y por eso quise tomar un café con vos. Tu hija no está con ningún gil. Yo quiero agarrar plata. Hoy puedo tener dos lucas y mañana puedo tener cien lucas. Pero ella así y todo me cuida. Y pensé que vos me ibas a sacar matando, pero les agradezco a vos y a ella. Yo salgo a robar porque la quiero tener como una reina.