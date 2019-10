Hoy, el gobierno de derecha de Jair Bolsonaro con el ministro Sergio Moro, el hombre que como juez metió preso a Lula, pone sus ojos en el PCC y en posiblemente endurecer los marcos legales y la guerra en su contra luego de que el presidente prometió “restablecer el orden” en su asunción de enero de este año. Una muy alta fuente en los organismos de seguridad argentinos traza su nueva forma de ver las cosas: “En la Triple Frontera, la presencia terrorista ya no es solo Hezbollah. No te podés quedar con eso. Hay que mirar para adelante”. El temor en varios funcionarios, precisamente, es que el PCC sea considerado una facción terrorista y no como simples narcos y sicarios.