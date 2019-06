La foto del reportero gráfico Rafael Wollmann que muestra el momento de la rendición de Malvinas del 2 de abril de 1982, con los soldados británicos con los brazos en alto mientras eran apuntados por fusiles argentinos, es un icono visual de la guerra y de una década para este país. No hay quizás imagen más reconocible del conflicto, tal vez el hundimiento del Belgrano, el barco a pique. La foto tiene dos protagonistas: Lou Armor, ex Royal Marine, el hombre con los brazos en alto -que el año pasado protagonizó en Buenos Aires una obra de teatro con ex combatientes de ambos bandos dirigida por Lola Arias- y el comando anfibio Jacinto Eliseo Batista, el hombre que apunta.