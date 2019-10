A pesar de esto, según fuentes policiales, la restricción no se cumplía y Quevedo seguía viendo a su ex mujer a pesar de la disposición judicial. Por eso, no extrañó que se presentara el domingo por la mañana en su lugar de trabajo. Sin embargo, en ese momento, el hombre sacó un arma blanca y le asestó varias puñaladas en distintas partes del cuerpo.