La que no pudo leer la solicitada y se enteró de la novedad por Infobae fue Eugenia Schenone, la hermana de la víctima. Después de interiorizarse, no se mostró sorprendida. "Parece una broma, pero no llegué a leerla toda. Me hace mal. Prefiero no opinar, en su momento ya les dije públicamente que dejaran de mentir", aseguró.