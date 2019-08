A.M. no siempre fue mujer. De hecho, mientras estudiaba y dormía en el instituto religioso para chicos sordomudos mantenía la identidad con la que nació. En Cámara Gesell reveló que ella hoy "es feliz" ya que como mujer no sufrió los ataques y violaciones de los que fue víctima mientras no había asumido su verdadera identidad de género "cuando era varón y tenía menos de 12 años".