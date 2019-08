El procurador general ante la Corte, Alejandro Gullé, tampoco compartió sus argumentos: "Yo respeto la postura de Martearena, como la de cualquier juez. Él habla del estatuto de Roma, fundamentalmente, al que hemos adherido y que dice que no se pueden aplicar penas superiores a 25 o 30 años. Lo que él omite decir es que ese estatuto, esa convención internacional, es de aplicación supletoria, porque se aplica únicamente cuando la legislación local sobre la materia no tiene una pena fijada, determinada. Pero nosotros sí la tenemos. Es decir, el homicidio calificado tiene asignado una sanción, que es una pena que es prisión perpetua. Entonces no podemos aplicar el estatuto de Roma acá", sostuvo.