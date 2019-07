El ex jefe de la barra también se explayó sobre otras vetas del negocio ilegal, al asegurar que los Moyano extorsionaron a las empresas Loma Negra y Acindar, de usar a la barra para extorsionar jugadores, al ex técnico Ariel Holan y "garantizar la salida del (ex presidente) Cantero", y de comprar en dos millones y medio de dólares al jugador Víctor Cuesta, pero haber hecho figurar la transacción en 600 mil dólares más.