Ortigoza, quizás no tan sorprendido, se dejó detener sin pelear. "Perdió tranquilo", dice un investigador. No tenía zapatillas para correr, lo encontraron en short y medias. También metieron presa a su madre, Juana Fariña Acosta, una ex empleada doméstica de 55 años acusada de manejarle el dinero: las escuchas revelaron que Ortigoza podía llevarse hasta tres millones de pesos argentinos por semana. Su estilo de vida lo contradecía: la pieza en que lo detuvieron era alquilada. Los números tampoco sorprenden mucho. Un cuaderno encontrado en la Villa 1-11-14 a la banda de "Marcos" Estrada González reveló ingresos diarios de más de un millón por la venta de cocaína y pasta base.