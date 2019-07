-¿Alguien de este gobierno la recibió?

-El año pasado me recibió el Secretario de DD. HH., Claudio Avruj, me dijo que iba a apoyar el proyecto del diputado Arce de Formosa para indemnizar a los familiares de los soldados caídos. En esa reunión yo le dije que lo mío va mucho más allá de un resarcimiento económico. Que yo estoy buscando la verdad, estoy buscando que se reconozcan a nuestros soldados porque ellos han dado la vida por nuestra Nación y no es justo que sus asesinos hayan sido premiados y estén en un lugar públicos como héroes y no lo fueron.