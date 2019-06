En la misma línea, la jueza Ledesma señaló que "el SPF no se ha hecho cargo de demostrar de qué manera esa duplicación del número de camas y por ende, de internos, no implica una afectación a las condiciones de detención". "Resulta difícil de imaginar que lugares individuales que deban ser ahora compartidos en condiciones de espacio mínimo no configuren dicho agravamiento. Es más, el propio órgano requerido ha reconocido la situación de sobrepoblación, lo que me exime de mayores consideraciones al respecto", agregó.