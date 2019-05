Aliviada, feliz, como se definió, Cortéz se dirigió a las tantas mujeres que padecen situaciones como la que le tocó vivir a ella: "Les digo que no lleguen a esto porque no está bueno. Esto lo voy a llevar toda la vida. Si no hubiera podido defenderme, quizás hoy estaría muerta y mis hijos estarían sin nada, porque yo era el sostén de la casa". Y agregó: "Si no hubiera tenido a mi familia y a mis abogados que me defendieron, quizás el fiscal y el jurado me hubieran encontrado culpable".