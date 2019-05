En tanto, todavía no hay en la causa un móvil de por qué Olivares y Yadón fueron asesinados. Está descartada una motivación política y se investiga si pudo tratarse por un hecho personal. Pero hasta ahora no hay elementos que vinculen a las víctimas con los victimarios. En sus indagatorias Fernández, su hija y Navarro Fernández dijeron que no conocían a Olivares y Yadón. El celular de Estafanía Fernández fue revisado y no hay comunicaciones con las víctimas, aunque el teléfono será analizado en profundidad. Pero se espera el resultado de otros peritajes a teléfonos y computadoras para descartar o profundizar el móvil personal.