Línea 5 del Cablebús CDMX será la más larga del mundo: así será la ruta que va de Magdalena Contreras a Mixcoac (Cuartoscuro)

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La construcción de la Línea 5 del Cablebús ya inició en la Ciudad de México, el proyecto conectará el Centro de Transferencia Multimodal (CETRAM) Mixcoac con las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras a lo largo de 15.4 kilómetros.

El proyecto contempla 12 estaciones y dos ramales que se encontrarán en la zona de El Tanque. La obra busca mejorar la conectividad de 61 colonias de ambas alcaldías y reducir tiempos de traslado que hoy pueden ir de una hora y media a dos horas; el recorrido entre Oyamel y Mixcoac será de 40 minutos.

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La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que los trabajos comenzaron por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La dependencia señaló que la nueva línea unirá el CETRAM Mixcoac con La Magdalena Contreras y beneficiará a habitantes de 61 colonias.

Brugada afirmó que será “la línea más larga del mundo” de este tipo. El proyecto se perfila como el más extenso tanto por longitud como por número de estaciones dentro de este sistema.

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Recorrido, ramales y estaciones de la Línea 5 del Cablebús (X/ @MICablebusCDMX)

Recorrido, ramales y estaciones de la Línea 5 del Cablebús

La nueva línea tendrá dos ramales que se encontrarán en El Tanque. Uno continuará hacia Oyamel, en Magdalena Contreras, y el otro llegará a San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón.

De acuerdo con la Sobse, las 12 estaciones previstas son Mixcoac, en Benito Juárez; Olivar del Conde, Santa Lucía, Enrique Cabrera, Pueblo de Tetelpan, Lomas de la Era y San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón; además de Glaciar, El Tanque, Barros Sierra, Oasis y Oyamel, en Magdalena Contreras.

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La ruta conectará Metro Mixcoac con las partes altas de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Con ello, el gobierno capitalino plantea una conexión más directa hacia otros sistemas de transporte de la ciudad.

Dimensión del proyecto y reducción de tiempos

La Línea 5 tendrá una escala mayor a la de proyectos anteriores. De acuerdo con la información oficial, duplicará el número de estaciones de la Línea 3 y triplicará su extensión.

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La jefa de Gobierno CDMX, Clara Brugada, compartió detalles sobre la construcción de las Líneas 4, 5 y 6 del Cablebús en diferentes puntos de la periferia y brindar opciones de transporte

Mientras la Línea 3 cuenta con seis estaciones en poco más de cinco kilómetros, la nueva línea recorrerá 15.2 kilómetros y enlazará 12 puntos. Esa dimensión implica un calendario de obra más amplio y una complejidad distinta en la instalación del sistema.

La parte electromecánica se produce en Austria y las cabinas se fabrican en Suiza, bajo el esquema usado en otras líneas del Cablebús en la ciudad. Ese proceso acompaña las labores preliminares ya en marcha en la capital.

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Uno de los datos centrales del proyecto es la reducción en los tiempos de viaje. El trayecto completo entre la terminal Oyamel y Mixcoac se estima en 40 minutos, frente a recorridos actuales de entre una hora y media y dos horas para habitantes de las zonas altas de ambas alcaldías.

¿Cuándo empieza y concluye la construcción de la Línea 5 del Cablebús?

La Línea 5 comenzó a tomar forma en diciembre de 2025, cuando arrancaron los trabajos preparatorios del trazo. La previsión oficial indica que estará lista a mediados de 2028.

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En esta etapa, las labores se concentran en estudios de suelo, levantamientos topográficos y diseño arquitectónico de las estaciones. Brugada explicó: “Ya empezamos a principios de diciembre con todos los preparativos: estaciones, mecánicas de suelo, topografías y diseño arquitectónico”.

El Cablebús ya opera en la capital como sistema alimentador de transporte masivo. En sus líneas previas, el objetivo ha sido conectar zonas de acceso complejo con redes como el Metro y el Metrobús.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirma que la Ciudad de México construirá las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús en un plazo de entre 2 y 2.5 años. El proyecto cruzará cinco alcaldías y requerirá una inversión superior a 17,000 millones de pesos, con el objetivo de ampliar 40 kilómetros de infraestructura para mejorar los traslados en zonas altas y periféricas de la capital.

Las autoridades capitalinas estiman que las tres rutas beneficiarán diariamente a más de 200,000 personas y llegarán a cerca de 150 colonias y pueblos originarios. La construcción contempla más de 100,000 metros cuadrados de obra, con un avance actual de 20% y la expectativa de alcanzar 40% hacia finales de este año.

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