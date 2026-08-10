Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Abelardo de la Espriella visitó Medellín por primera vez como presidente y acompañó el Desfile de Silleteros

El presidente acompañó en Medellín el tradicional recorrido desde una gradería sobre la Avenida del Río, donde estuvo junto al alcalde Federico Gutiérrez y presenció la participación de los silleteros

Durante su visita a Medellín, el presidente asistió al Desfile de Silleteros desde una gradería ubicada en la Avenida del Río, acompañado por el alcalde Federico Gutiérrez -crédito Presidencia
Guardar

Medellín volvió a poner las flores en el centro de su celebración con el tradicional Desfile de Silleteros, una jornada que reunió a miles de personas y que contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y Joseph M. Humire, subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

La edición número 69 del desfile sirvió para cerrar la Feria de las Flores y reconocer el trabajo de los silleteros que, a través de distintas categorías, mostraron diseños elaborados durante meses de preparación. Entre los participantes estuvieron representantes de las categorías emblemática, monumental, artística, tradicional, comercial, junior e infantil.

PUBLICIDAD

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), asiste junto a su esposa, Ana Lucía Pineda (c-i), a la edición 69 del Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores este domingo, en Medellín (Colombia). EFE/STR
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), asiste junto a su esposa, Ana Lucía Pineda (c-i), a la edición 69 del Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores este domingo, en Medellín (Colombia). EFE/STR

El reconocimiento principal de la jornada quedó en manos de John Jairo Grajales Gómez, quien fue elegido ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2026. Su resultado se sumó a los reconocimientos entregados en las diferentes categorías, que destacaron la creatividad y el trabajo de quienes mantienen esta manifestación cultural del departamento de Antioquia.

La jornada del Gobierno comenzó en Barranquilla, donde el presidente cumplió una agenda privada, antes de trasladarse a Medellín en horas de la tarde. Mientras tanto, el vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo reuniones con empresarios colombianos que tienen negocios de comercio exterior con Venezuela y con el nuevo embajador de Colombia en ese país, Jorge Jaller.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, Abelardo de la Espriella estuvo acompañado por autoridades locales mientras observaba el recorrido de las silletas por las calles de Medellín -crédito EFE
Durante la jornada, Abelardo de la Espriella estuvo acompañado por autoridades locales mientras observaba el recorrido de las silletas por las calles de Medellín -crédito EFE

El encuentro tuvo como propósito explorar alternativas para reactivar el comercio y fortalecer las relaciones bilaterales, con la participación de Estados Unidos. Restrepo destacó las posibilidades de inversión y de ampliar las operaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. “Hemos tenido una reunión con empresarios colombianos que han tenido negocios de comercio exterior con Venezuela. Junto con el embajador encontramos que le llegó a Colombia, a la ‘patria milagro’, la oportunidad de generar inversión de nuestro país, más comercio exterior, de Colombia en Venezuela. Será este un camino para superar la pobreza en nuestro país. (...) Esto se logra en interacción entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela”, dijo Restrepo.

Después de esas actividades, hacia las 2:40 de la tarde, el presidente llegó a la gradería número 4, ubicada sobre la Avenida del Río. Allí estuvo acompañado por Federico Gutiérrez para observar el paso de las silletas durante uno de los momentos centrales de la celebración. La jornada permitió poner nuevamente en escena una tradición que se construye mucho antes del recorrido por las calles de Medellín. Detrás de cada silleta hay meses de preparación, selección de flores y elaboración de diseños. Las creaciones son el resultado del conocimiento de las familias silleteras y de un trabajo que encuentra en las flores una forma de contar historias y representar tradiciones.

La visita presidencial coincidió con el cierre de la edición 69 de la Feria de las Flores, una de las principales celebraciones culturales de Medellín -crédito EFE/STR
La visita presidencial coincidió con el cierre de la edición 69 de la Feria de las Flores, una de las principales celebraciones culturales de Medellín -crédito EFE/STR

Por esa razón, los premios entregados durante el desfile reconocen aspectos que van más allá de la composición visual de cada silleta. Las categorías distinguen el talento y la creatividad de los participantes, pero también reflejan el esfuerzo de quienes trabajan para conservar una manifestación cultural que identifica a Antioquia.

La Feria de las Flores de Medellín tiene además un recorrido histórico que se remonta a 1957. Desde entonces, su programación se ha convertido en un espacio de encuentro para habitantes y visitantes, con actividades que reúnen distintas expresiones de la cultura antioqueña.

Las silletas fueron protagonistas del cierre de la Feria de las Flores, una tradición antioqueña que comenzó en 1957 -crédito @FicoGutierrez/X
Las silletas fueron protagonistas del cierre de la Feria de las Flores, una tradición antioqueña que comenzó en 1957 -crédito @FicoGutierrez/X

Dentro de esa celebración, el Desfile de Silleteros, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, ocupa un lugar central. Su permanencia a través de los años permitió que la tradición sea transmitida y que las nuevas generaciones de silleteros encuentren un espacio para mostrar sus creaciones. La celebración permitió destacar el carácter incluyente de la Feria de las Flores, cuya programación convoca a públicos diversos y genera espacios para el encuentro social.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaMedellínDesfile de SilleterosJosé Manuel RestrepoFico GutiérrezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reforma tributaria de De la Espriella podría coger mal paradas a miles de empresas: a revisar contratos, jornada laboral y seguridad social

El diagnóstico interno y la revisión constante ante cambios legislativos emergen como prácticas clave para las compañías que buscan adaptarse al relevo político y a la nueva etapa fiscal

Reforma tributaria de De la Espriella podría coger mal paradas a miles de empresas: a revisar contratos, jornada laboral y seguridad social

El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

La herramienta oficial permite filtrar apoyos por nivel, área, región y fecha de cierre, además de consultar condiciones y documentos sin saltar entre páginas de universidades, fundaciones y organismos internacionales

El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

La cuenta de TikTok de la que salió el video compartido por el expresidende publica contenidos de apología de la guerrilla, según el Ministerio de Defensa

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

La grabación que fue realizada desde una vivienda de la población captó estruendos, ráfagas y un apagón repentino durante el día de mercado para los habitantes de la zona, lo que generó pánico entre la comunidad que exige presencia de las autoridades

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados

El corte comenzó a las 3:00 p. m. del domingo 9 de agosto de 2026, tras una falla en la línea Tibitoc-Usaquén en la avenida 9 con calle 129

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

David Bisbal y su familia recorrió Bogotá, disfrutó la gastronomía y visitó la Catedral de Sal en Zipaquirá

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Deportes

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe