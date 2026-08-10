Abelardo de la Espriella visitó Medellín por primera vez como presidente y acompañó el Desfile de Silleteros

Durante su visita a Medellín, el presidente asistió al Desfile de Silleteros desde una gradería ubicada en la Avenida del Río, acompañado por el alcalde Federico Gutiérrez -crédito Presidencia

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Medellín volvió a poner las flores en el centro de su celebración con el tradicional Desfile de Silleteros, una jornada que reunió a miles de personas y que contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y Joseph M. Humire, subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

La edición número 69 del desfile sirvió para cerrar la Feria de las Flores y reconocer el trabajo de los silleteros que, a través de distintas categorías, mostraron diseños elaborados durante meses de preparación. Entre los participantes estuvieron representantes de las categorías emblemática, monumental, artística, tradicional, comercial, junior e infantil.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), asiste junto a su esposa, Ana Lucía Pineda (c-i), a la edición 69 del Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores este domingo, en Medellín (Colombia). EFE/STR

El reconocimiento principal de la jornada quedó en manos de John Jairo Grajales Gómez, quien fue elegido ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2026. Su resultado se sumó a los reconocimientos entregados en las diferentes categorías, que destacaron la creatividad y el trabajo de quienes mantienen esta manifestación cultural del departamento de Antioquia.

La jornada del Gobierno comenzó en Barranquilla, donde el presidente cumplió una agenda privada, antes de trasladarse a Medellín en horas de la tarde. Mientras tanto, el vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo reuniones con empresarios colombianos que tienen negocios de comercio exterior con Venezuela y con el nuevo embajador de Colombia en ese país, Jorge Jaller.

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Durante la jornada, Abelardo de la Espriella estuvo acompañado por autoridades locales mientras observaba el recorrido de las silletas por las calles de Medellín -crédito EFE

El encuentro tuvo como propósito explorar alternativas para reactivar el comercio y fortalecer las relaciones bilaterales, con la participación de Estados Unidos. Restrepo destacó las posibilidades de inversión y de ampliar las operaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. “Hemos tenido una reunión con empresarios colombianos que han tenido negocios de comercio exterior con Venezuela. Junto con el embajador encontramos que le llegó a Colombia, a la ‘patria milagro’, la oportunidad de generar inversión de nuestro país, más comercio exterior, de Colombia en Venezuela. Será este un camino para superar la pobreza en nuestro país. (...) Esto se logra en interacción entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela”, dijo Restrepo.

Después de esas actividades, hacia las 2:40 de la tarde, el presidente llegó a la gradería número 4, ubicada sobre la Avenida del Río. Allí estuvo acompañado por Federico Gutiérrez para observar el paso de las silletas durante uno de los momentos centrales de la celebración. La jornada permitió poner nuevamente en escena una tradición que se construye mucho antes del recorrido por las calles de Medellín. Detrás de cada silleta hay meses de preparación, selección de flores y elaboración de diseños. Las creaciones son el resultado del conocimiento de las familias silleteras y de un trabajo que encuentra en las flores una forma de contar historias y representar tradiciones.

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La visita presidencial coincidió con el cierre de la edición 69 de la Feria de las Flores, una de las principales celebraciones culturales de Medellín -crédito EFE/STR

Por esa razón, los premios entregados durante el desfile reconocen aspectos que van más allá de la composición visual de cada silleta. Las categorías distinguen el talento y la creatividad de los participantes, pero también reflejan el esfuerzo de quienes trabajan para conservar una manifestación cultural que identifica a Antioquia.

La Feria de las Flores de Medellín tiene además un recorrido histórico que se remonta a 1957. Desde entonces, su programación se ha convertido en un espacio de encuentro para habitantes y visitantes, con actividades que reúnen distintas expresiones de la cultura antioqueña.

Las silletas fueron protagonistas del cierre de la Feria de las Flores, una tradición antioqueña que comenzó en 1957 -crédito @FicoGutierrez/X

Dentro de esa celebración, el Desfile de Silleteros, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, ocupa un lugar central. Su permanencia a través de los años permitió que la tradición sea transmitida y que las nuevas generaciones de silleteros encuentren un espacio para mostrar sus creaciones. La celebración permitió destacar el carácter incluyente de la Feria de las Flores, cuya programación convoca a públicos diversos y genera espacios para el encuentro social.

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