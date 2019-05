Estas son las siete maravillas naturales de la Argentina, elegidas por la gente

Desde las Salinas grandes en Jujuy hasta la inmensidad del Parque Nacional Talampaya en La Rioja, hoy se conocieron los resultados de las siete maravillas naturales de la Argentina, elegidas por el público. La fundación New 7 wonders of the world impulsó la iniciativa que fue votada por más de un millón de personas y que determinó los nuevos íconos naturales del país. Cuáles son