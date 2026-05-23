México

¡Evita el robo de identidad! Consejos de la PDI para mantener seguros tus datos personales

Cuidar tus documentos, no compartir datos personales por teléfono y vigilar siempre tus tarjetas son algunas de las acciones básicas para evitar fraudes

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Primer plano de un hombre de 56 años en perfil, con la cara parcialmente visible, sosteniendo un smartphone brillante con ambas manos en un ambiente oscuro.
Un hombre de 56 años sostiene un teléfono celular con ambas manos, concentrado en la pantalla brillante en un entorno oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México identificó tres modalidades principales mediante las cuales los delincuentes obtienen datos personales para robar la identidad de sus víctimas: la recolección de residuos, la suplantación y la duplicación de tarjetas.

Cada una de estas técnicas representa un riesgo concreto para cualquier persona que no tome precauciones básicas con su información y sus documentos.

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Para ello, es fundamental aprender a identificar estas prácticas y tomar medidas simples para protegerte. Aquí te explicamos cómo funcionan y qué puedes hacer para evitar convertirte en una víctima.

¿Cómo operaron los delincuentes?

En la modalidad de recolección de residuos, los estafadores buscan entre la basura en busca de facturas, tickets de compra y cualquier documento que contenga datos personales para construir un perfil de la víctima y actuar en su nombre.

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Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
Un hombre con ropa oscura, de quien no se ve el rostro, sostiene y utiliza un teléfono celular con ambas manos, reflejando el uso extendido de dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda opción es la suplantación. En esta, los delincuentes fingen ser representantes de instituciones financieras o empresas, y contactan a sus víctimas mediante llamadas telefónicas o mensajes emergentes para extraerles contraseñas y datos de acceso a sus cuentas.

La tercera modalidad, conocida como duplicación, involucra el uso de dispositivos electrónicos de almacenamiento especiales. Con esos aparatos, los criminales copian la información y los números de tarjetas de crédito o débito para clonarlas sin que el titular conozca de dicho movimiento.

¿Qué recomienda la PDI para protegerse?

La PDI aconsejó destruir la información personal antes de desechar cualquier documento. Para ello, se deben romper o rayar los datos que aparezcan en tickets de compra y papeles con datos sensibles, de modo que nadie pueda recuperarlos de la basura.

Ante las llamadas o mensajes sospechosos, la autoridad fue categórica, la PDI recomienda no proporcionar ningún dato bajo ese tipo de contacto, sin importar cuán oficial pareciera el interlocutor.

Una mujer de cabello castaño y pijama gris mira fijamente un teléfono móvil negro, que ilumina su rostro, mientras yace en la cama junto a un hombre dormido.
Una mujer revisa con expresión concentrada y preocupación el celular de su pareja mientras él duerme a su lado en una habitación oscura, iluminada por la pantalla del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al uso de tarjetas, la PDI instruyó a no perderlas de vista en ningún momento del proceso de pago. Ante el robo o extravío, la recomendación fue doble: denunciar el hecho ante las autoridades y dar aviso inmediato al banco para bloquear los plásticos afectados.

¿Dónde denunciar y recibir orientación?

Quien fue víctima de robo de identidad tiene a su disposición el portal www.denunciadigital.cdmx.gob.mx para presentar su denuncia en línea. La plataforma está habilitada para recibir reportes de manera ágil y sin necesidad de acudir en persona a una instalación.

La PDI también puso a disposición de la ciudadanía la línea telefónica (55) 5200 9000 para orientación y asesoría. Ese número concentra la atención a víctimas y a quienes sospecharon haber sido blanco de alguna de las tres modalidades descritas.

La autoridad subrayó que la denuncia oportuna es la herramienta más efectiva para detener el daño y deslindar a la víctima de cualquier responsabilidad derivada del uso ilícito de sus datos.

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