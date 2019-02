— Jamás. Jamás en mi vida. Ni loca, ni loca, siempre trabajé. Siempre dije que quería ser mejor que mis papás. Y creo que no es una excusa si te drogas o sos pobre, o 'no tiene mamá, no tiene papá'. No, no sos pobre, tenés que usar la cabeza. Tenés que saber, yo a los 15 años no tenía zapatillas, me faltaban cosas, me faltaban cosas de higiene, salía a volantear. Caminaba y caminaba y los fines de semana tenía mi plata.