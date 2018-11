-Desconozco detalles de la legislación argentina. Tenemos muy buena relación con el Ministerio Público argentino. Me he contactado con varios fiscales allá, pero yo no creo que una u otra legislación sea más benévola. Lo que sí sé, de acuerdo a la experiencia, es que estos hechos violentos ocurridos en Argentina son un fenómeno más nuevo y reciente. En Chile es una situación que viene ocurriendo hace muchos años, especialmente en la Novena Región, que se trasladó luego a la Octava Región y de ahí a la Décimo cuarta y fue afectando cada vez más regiones. Por eso la legislación se ha ido reformando frente a la recurrencia de estas situaciones. Desde el punto de vista de la sanción punitiva, creo que es muy similar. No obstante, notamos que por ejemplo había ciertas circunstancias –tal como se acreditan en el proceso de extradición y en la sentencia de la Corte Suprema–, que conspiran un poco en cuanto a la severidad. Jones Huala, por ejemplo, no pudo ser juzgado por dos ilícitos que en Chile constituyen delito, y que en la Argentina al parecer no lo son o que se estimó que en ese caso no constituirían delito como traspasar la frontera por pasos inhabilitados que es una infracción grave en Chile, no así en Argentina. O el tener en su poder munición, lo que podría extender la pena fácilmente a 3 o 5 años más. Aquí el solo hecho de tener munición aun cuando no esté asociada a armas, es un delito independiente que puede ser sancionado con penas igualmente severas que portar un arma.