A pesar de la desmentida, sin embargo, continuaron las arremetidas y las críticas—cáusticas— por la asistencia a los Maldonado que ampara la ley. No obstante, la aclaración ministerial tuvo miles de retuits y también algunas adhesiones. Otra fuente de esa cartera señaló: "De uno u otro lado, brindemos asistencia o no la brindemos siempre criticarán. Pero más allá de las opiniones personales sobre este caso en particular, hay que respetar la ley".