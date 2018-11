En una nota que le dio a Caluori, Guastavino le hizo una revelación: "Puccio me dijo que mató a 58 personas y que yo iba a ser el más fácil, además me dijo que me iba a descuartizar, por eso fui con un revolver a matarlo", le dijo Guastavino. Un día fue decidido a matarlo con su arma, pero al llegar a la pieza de Puccio lo encontró con varios policías –entre ellos un comisario- porque los había llamado. "Me quitaron el arma, pero yo lo mataba si o si, si el comisario no me decía nada, yo lo mataba, si fui a eso. Pero el hombre me pidió que no disparara y le obedecí".