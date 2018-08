Luego conversan sobre las operaciones en La Pampa, donde participó el Grupo Techint juntando el dinero para el pago de sobornos, según los propios dichos de Azcárate. El ejecutivo cuenta que los encargados eran Carlos Bacher (CEO de Techint Ingeniería y Construcción y ex presidente del Centro Argentino de Ingenieros) y Héctor Zabaleta (ex director financiero del holding y ahora detenido por orden del juez Bonadio). En el audio Azcárate explica que era indistinto que la valija con el dinero para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de La Pampa lo llevase Techint o lo llevase Skanska. En otro tramo de la conversación también reconoce que algunas contrataciones ya las tenían arregladas, que no había competencia.